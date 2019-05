Marano: sequestrati 2 quintali di sigarette di contrabbando I finanzieri del Gruppo di Nola sono stati insospettiti da un'autovettura che si stava dirigendo verso la zona periferica

I finanzieri del Gruppo di Nola hanno sequestrato due quintali di sigarette di contrabbando a Marano di Napoli. I militari sono stati insospettiti da un'autovettura che si stava dirigendo verso la zona periferica di Marano per poi entrare in un garage interrato. Le operazioni di controllo effettuate sul mezzo ed all'interno del locale hanno consentito di sequestrare complessivamente 200 kg di sigarette prive del contrassegno di stato, pronte per essere smistate per la vendita. Per il contrabbandiere, sorpreso in flagranza, sono stati disposti gli arresti domiciliari.