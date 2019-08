Camerieri, bagnini e altri lavoratori in nero: denunce Gdf Operazione nei lidi e negli stabilimenti balneari

La Guardia di Finanza di Napoli ha identificato 31 lavoratori in nero nel corso di controlli condotti in esercizi commerciali e lidi balneari tra Napoli, Porti e le isole del Golfo.

16 dei lavoratori identificati erano impiegati in uno stabilimento balneare e ristorante ad Ischia.

Cinque esercizi commerciali saranno segnalati all' Ispettorato del lavoro per la sospensione poichè la manodopera utilizzata irregolarmente è risultata superiore al 20% del totale.