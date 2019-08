Napoli: pistole e cartucce ritrovate a Rione Traiano Le armi erano nascoste in una tanica interrata in un terreno abbandonato

In una tanica, interrata in un fondo abbandonato a Rione Traiano, a Napoli, i Carabinieri hanno trovato otto pistole e 300 cartucce. Sono stati i militari del nucleo investigativo del reparto operativo, coordinati dalla Dda, ad individuare l'arsenale. Nella tanica c'erano una pistola semiautomatica con matricola abrasa e caricata con 9 cartucce, un'altra semiautomatica ma con matricola punzonata, un revolver con matricola, 2 revolver con matricola punzonata e 3 revolver senza matricola. Sequestrate anche 303 cartucce proprio per revolver e semiautomatiche.