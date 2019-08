Cardito: sequestrati 47 kg di sigarette di contrabbando La Guardia di Finanza ha arrestato due persone

La Guardia di Finanza ha sequestrato 47 chilogrammi di sigarette di contrabbando a Cardito. I militari hanno seguito un uomo che a bordo di una macchina si stava dirigendo verso un box, utilizzato come luogo di stoccaggio delle sigarette, dove ad attenderlo c'era un'altra persona. Le perquisizioni effettuate sull'automezzo e nel locale hanno consentito di rinvenire e sequestrate i 47 chili di sigarette, che sarebbero stati immessi nel circuito di vendita illegale nell'area a nord di Napoli. Per le due persone bloccate la procura ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio.