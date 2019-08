Non ha il biglietto: partoriente costretta a scendere dal bus Aveva le doglie e stava andando in ospedale: il controllore l'ha multata e fatta scendere dal bus

Incredibile a Napoli: una donna incinta e ormai prossima al parto ha cominciato ad avvertire le doglie mentre era in strada, è salita sul primo bus per andare in ospedale ma è salito il controllore.

Naturalmente vista la situazione la donna, nel giorno di Ferragosto, non ha pensato a comprare il biglietto prima di salire: il controllore non ha voluto sentire ragioni, ha chiesto il titolo di viaggio e incurante delle spiegazioni e delle visibili sofferenze della donna l'ha multata e l'ha costretta a scendere. La donna quindi è dovuta scendere dal 604 e rimanere in strada, da sola. Per fortuna è filato tutto liscio: è riuscita ad arrivare in ospedale e partorire la sua bambina, entrambe stanno bene. Ma sullo sfondo è evidente un paese sempre meno a misura di mamme.