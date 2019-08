La truffa dell’estate: case inesistenti in fitto Un 26enne ha truffato decine di vittime con annunci finti su internet

Un 26enne originario di Melito di Napoli è stato denunciato dai Carabinieri di Montecchio Emilia, nel reggiano per truffa.

Il giovane napoletano aveva ideato e messo in atto “la truffa dell’estate”, mettendo annunci di fitto su internet di case vacanze nelle migliori località della Riviera Romagnola a prezzi stracciati, 500 euro nei mesi più gettonati di giugno, luglio e agosto. Gli annunci erano costruiti bene con foto delle case e dettagli sulla struttura. In realtà però dopo che il cliente versava la caparra di 200 euro, il locatario scompariva e della casa non vi era alcuna traccia.

In pochi mesi sono state messe a segno decine di truffe, per un giro d'affari di svariate migliaia di euro.

I carabinieri hanno scoperto la truffa grazie alla denuncia di una donna di 55 anni, reggiana, che aveva cercato di affittare una casa a Cervia per il figlio e per alcuni suoi amici. Le indagini hanno evidenziato sulla carta prepagata del truffatore napoletano, che si avvaleva della complicità di una donna, una lunga serie di versamenti di caparre, che ne avevano fatto salire il saldo.