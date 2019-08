Ammazzano coniglietto a sassate per scommessa Balordi uccidono l'animale, diventato mascotte di una spiaggia ischitana, davanti ai bambini

Una baby gang ha ucciso a sassate, per scommessa, un coniglietto che viveva su una spiaggia di Ischia e che era diventato la mascotte di bagnanti e bambini. I balordi hanno scommesso su chi per primo fosse riuscito a colpire l'animale lanciandogli sassi, e il povero coniglio, battezzato Roger, è morto con la schiena spezzata. Sconvolti i numerosi bambini che hanno assistito alla scena, con i genitori che hanno allonatanato i balordi in malo modo. Ora si tenta di indentificarli per denunciarli per maltrattamento di animali, anche grazie a video e foto scattate dai bagnanti.