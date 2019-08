Si tuffa e batte la testa sugli scogli: corsa in ospedale Ha rimediato una commozione cerebrale: salvato dal 118 e dalla guardia costiera

Grave incidente questa mattina in mare, davanti al Parco della Gaiola di Napoli, come segnalato dall'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: un bagnante tuffandosi ha battuto violentemente la testa sugli scogli: ““Bagnante caduto sugli scogli batte la testa e riporta trauma cranico commotivo , immediatamente vengono allertare le 2 postazioni 118 che in pochi minuti arrivano sul posto. Viene attivata la guardia costiera che preleva il ferito e lo trasporta via mare presso la Marina militare di Nisida dove uno dei 2 mezzi di soccorso lo trasporta al Cardarelli in totale sicurezza! Onore agli equipaggi 118 ed alla guardia costiera”