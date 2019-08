Immigrato tenta fuga sui tetti e scaglia pietre sugli agenti Dovrà rispondere di rapina impropria e lesioni personali.

Mattinata movimentata per gli agenti della Polizia di Stato che hanno provato a bloccare un marochino 23 enne immigrato, risultato irregolare, dopo una segnalazione giunta dalla zona di Gianturco, nell'area di Napoli est, dove insistono numerosi capannoni industriali. Il giovane, dopo essersi introdotto in una di queste strutture si è arrampicato sulla parte alta e spiovente del tetto di uno stabilimento. Per tentare di bloccare gli agenti che erano giunti sul posto grazie a un mezzo dei vigili del fuoco, ha iniziato a lanciare tegole e pietre all'indirizzo dei poliziotti.

La sua fuga è finita dopo quando altri agenti sono riusciti ad accedere ai tetti per bloccarlo. Ne è nata anche una colluttazione, il 23 enne alla fine è stato bloccato. Sarà giudicato con rito direttissimo. Dovrà rispondere di rapina impropria e lesioni personali.