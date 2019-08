Si sente male in autostrada con la moglie, si accosta e muore La tragedia di uno sfortunato napoletano in A1

Un malore, probabilmente un infarto, ha ieri causato la morte di un automobilista che, in compagna della moglie, faceva rientro in Lombardia dopo un breve periodo di vacanza. A. D. L., 74 anni, originario di Napoli ma da anni residente a Legnano, in provincia di Milano, era alla guida della sua auto quando improvvisamente - nel tratto dell’A1 tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord -si è sentito male. Ha subito deciso di fermarsi, accostandosi a ridosso della scarpata, raccontando a sua moglie di sentirsi male, per un forte dolore al petto.

Una manovra salvavita per sua moglie, una decisione che ha evitato conseguenze ben più gravi in autostrada.

Grazie alla prontezza di riflessi dello sfortunato automobilista, che ha perso coscienza dopo pochi secondi, la moglie non ha riportato alcuna ferita, se non un profondo stato di shock. È stata proprio la coniuge, 71 anni, originaria del Messinese, insieme ad alcuni automobilisti che hanno notato la strana manovra del pensionato, ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza del 118, le pattuglie della Polstrada di Caserta Nord e il personale della direzione di Tronco di Cassino della società Autostrade per l’Italia.

Potrebbe es-sere stato colto da un infarto o un ictus, ma saranno i rilievi autoptici a fornire la certezza sulla causa del decesso. La salma dell’uomo è stata infatti trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove sarà effettuato l’esame di rito.