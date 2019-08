Bruciano le colline dell'isola d'Ischia: è allarme Gennaro Savio: "Ora basta si individuano i piromani"

Ancora fiamme sull’isola d’Ischia. Dopo gli incendi che nelle settimane scorse hanno devastato Montecorvo, Monte Vezzi, Buttavento e Santa Maria al Monte, ben due incendi hanno interessato le colline di Barano d’Ischia.

Il primo, intorno alle ore 16.00 di ieri, si è sviluppato in zona “Chiummano”. Le fiamme, molto alte e alimentate dal vento, hanno impegnato per molte ore e non senza difficoltà le squadre dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri forestali, dell’antincendio boschivo regionale e della Sma Campania. A supporto delle squadre antincendio, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero.

L’altro incendio si è propagato, nel tardo pomeriggio, sulla collina opposta, in zona di “Toccaneto”. Anche in questo caso è stato importante l’intervento dell’elicottero.

"Sono settimane che Ischia brucia e visto che spesso gli incendi si sviluppano in zone impervie e disabitate dove, tra l’altro, difficilmente passa qualcuno che possa gettare per terra qualche mozzicone di sigaretta, riteniamo non possano esserci dubbi sulla matrice dolosa quantomeno della maggior parte di essa. E allora è giunto il momento di assicurare qualche piromane alla giustizia visto che da anni non ci si riesce. Solo in questo modo si potrà riuscire a fermare le mani criminali che stanno distruggendo il nostro verde."