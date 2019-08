Lite per viabilità: senegalese accoltella al collo un 56enne Militari dell'esercito hanno notato il migrante che si aggirava con un coltello

Arrestato un 41enne senegalese ad Aversa: prelevato questa mattina dagli agenti della questura di Napoli, con l'accusa di aver accoltellato un uomo.

La lite sarebbe avvenuta a largo Sermoneta per questioni di viabilità: la vittima, un 56enne, è finito in ospedale per aver subito ferite, tra cui a una al collo, con un stiletto, ma non è in pericolo di vita.

L'uomo è stato soccorso sul posto, la polizia ha ricevuto la segnalazione da parte di militari dell'esercito che hanno raccontato di un cittadino straniero che si aggirava con un coltello in mano.