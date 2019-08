Donna Chirurgo picchiata in ospedale: grave trauma Al San Giovanni Bosco:_ accerchiata da donne in pronto soccorso. Verdoliva: "Avviate verifiche"

Un chirurgo e' stato picchiato la scorsa notte a Napoli mentre stava svolgendo la consulenza in pronto soccorso all'ospedale San Giovanni Bosco. La vittima, una donna, a causa della violenza subita avra' una convalescenza di almeno 30 giorni per un trauma facciale. Ad aggredirla sarebbero state alcune donne che si erano introdotte nel pronto soccorso aggirando i divieti. "L'aggressione di questa notte e' un gesto vile e indegno. Ho sentito la dottoressa e le ho personalmente garantito che l'azienda e' e sara' al suo fianco anche in tribunale. Niente puo' giustificare quanto accaduto, un fatto che al di la' del trauma fisico ed emotivo cagionato, mette a rischio l'assistenza", ha commentato il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. "Chi ha aggredito la dottoressa - ha aggiunto Verdoliva - ha aggredito ciascun medico, ciascuna infermiera e operatore dell'Asl Napoli 1 Centro, ma soprattutto ha tolto ad altri pazienti il diritto di essere assistiti". La direzione generale dell'Asl "ha gia' avviato una verifica interna volta a ricostruire quanto accaduto".