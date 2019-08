Frattamaggiore: conflitto a fuoco dopo partita di calcetto Arrestato Giovanni Bonaventura Franzese, ancora irreperibile Salvatore Mennillo

Il 7 luglio Giovanni Bonaventura Franzese e Salvatore Mennillo si erano affrontati a colpi di arma da fuoco per un banale diverbio avuto durante una partita di calcetto.

Oggi i carabinieri di Frattamaggiore hanno arrestato Giovanni Bonaventura Franzese (30enne di Frattaminore già noto alle forze dell'ordine) mentre Salvatore Mennillo (29enne di Frattamaggiore, anch'egli già noto alle forze dell'ordine) è attualmente irreperibile.

I due giovani sono entrambi destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare emessa su richiesta della Procura di NapoliNord per il conflitto a fuoco dello scorso 7 luglio quando il primo, in sella a uno scooter, l'altro in auto, si erano scambiati colpi di pistola. I due erano finiti in ospedale, ad Aversa, con delle ferite d'arma da fuoco alle gambe. Lì avevano finto di non conoscersi. Dopo l'arresto Franzese è stato condotto in carcere a Poggioreale. Mennillo, irreperibile subito dopo il ricovero in ospedale, è tuttora ricercato. Entrambi sono accusati di tentato omicidio e porto abusivo di armi.