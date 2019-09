Manina incastrata nel cestino, bimbo perde il mignolo E' accaduto al centro commerciale La Cartiera di Pompei. Ma il cestino sarebbe a norma

Un bimbo di 5 anni è rimasto incastrato con la mano in uno dei contenitori per i rifiuti posti all’interno del centro commerciale Cartiera di Pompei, mentre gettava una carta del gelato. Si tratta i uno dei cosiddetti cestini “tagliola”. Nel tentativo di tirare via la manina dal cestino il piccolo si è amputato il mignolo destro. L’intervento tempestivo degli operatori del 118 è stato provvidenziale per stabilizzare il piccolo, fermare l’emorragia, recuperare il dito amputato e correre in codice rosso verso l’ospedale Santobono. Il bambino è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico, ma solo tra qualche tempo si saprà se ilpiccolo potrà recuperare appieno l'uso del dito.

Giunti sul posto anche i carabinieri che hanno potuto verificare che il cestino porta rifiuti è a norma. Tuttavia la manina del bambino si è incastrata nell'apertura. Il bidoncino è stato posto sotto sequestro per una perizia più approfondita e per stabilire se si è trattato di un incidente, o se all’interno è stato applicato qualche oggetto tagliente da una mano ignota con l’intento di ferire qualcuno. Sequestrate anche le immagini delle telecamere di video-sorveglianza. La procura di Torre Annunziata ha aperto unfascicolo per lesioni (per ora contro ignoti).