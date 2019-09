Giallo ad Ischia: anziana cade dal terzo piano e muore Non si sa se sia stato un suicidio o se la donna sia stata colta da un malore

Un’anziana di 80 anni di origine tedesca è stata ritrovata stamattina, poco prima della 9, senza vita nel cortile della casa in cui abitava ad Ischia Porto. La donna è caduta dal terzo piano dell’abitazione in via Leonardo Mazzella.

C’è mistero su cosa ci sia alla base del tragico volo dell’anziana. La donna infatti potrebbe essersi tolta la vita oppure essere stata colta da un malore che l’ha fatta precipitare. Sulla dinamica stanno indagano i carabinieri della compagnia di Ischia guidati dal capitano Angelo Mitrione. Non ci sono testimoni oculari dell’accaduto. Dopo l'esame del cadavere da parte del medico legale, la salma è stata restituita alla famiglia.