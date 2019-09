Donna spacciatrice arrestata due volte in un solo mese Veronica Yesenia Gambino, 31enne di Scampia, aveva in tasca 17 dosi eroina 13 di cocaina, 9 di cobret e 12 di crack

Veronica Yesenia Gambino, 31enne di Scampia, è riuscita a farsi arrestare per ben due volte in un solo mese per lo stesso reato.

La donna infatti è statafermata stamattina dai carabinieri della Compagnia Stella con l'accusa di spaccio di stupefacenti come le era già capitato meno di un mese fa.

Questa volta, i militari l'hanno sorpresa in via Fellini, nei pressi del Lotto T/A, nell'area del cosiddetto "Chalet Bakù" a Scampia, mentre stava cedendo stupefacenti ad alcuni "clienti".

A seguito di una perquisizione i Carabinieri le hanno ritrovato addosso 17 grammi di eroina suddivisi in altrettante dosi, 13 dosi di cocaina per complessivi 3 grammi, 9 di cobret e 12 di crack. Nelle sue tasche anche 355 euro in contante ritenuto provento illecito. La 31enne è stata portata nel carcere femminile di Pozzuoli.