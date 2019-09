Napoli: evade dai domiciliari perché si sente solo Vincenzo Junior Mazio, un 21enne di Ponticelli, è stato arrestato dai carabinieri

Vincenzo Junior Mazio, un 21enne di Ponticelli, è stato arrestato dai carabinieri perché era in strada, seduto a chiacchierare con alcuni amici invece di essere ai domiciliari. Il giovane, ai militari che gli hanno ricordato le prescrizioni imposte dalla misuraalla quale è sottoposto, ha detto di essere uscito perché non riusciva più a stare da solo in casa. Mazio è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.