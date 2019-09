Sant'Antonio Abate: arrestato 38 per estorsione L’uomo dopo aver chiesto una somma di denaro ha provato a vandalizzare il negozio

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate per estorsione e danneggiamento. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è entrato in un piccolo supermarket della cittadina e ha chiesto ai proprietari 20 euro. Li ha poi minacciati di dar fuoco al negozio se non avessero pagato. Dinanzi al rifiuto dei gestori, il 38enne è andato via per tornare nella notte, durante l'orario di chiusura. Col volto coperto e un bastone, l'uomo ha ripetutamente colpito la saracinesca e danneggiato una delle insegne luminose del market. Individuato dai carabinieri, Così il 38enne è finito in manette ed ora è in attesa di giudizio.