Baby gang in azione a Bagnoli, 20enne pestato dopo la disco Lo hanno preso di mira mentre aspettava l'autobus

L'ultima vittima delle baby gang a Napoli è un ventenne di Ponticelli. Era andato in discoteca a Bagnoli, sabato notte. Al termine della serata doveva rientrare a casa in autobus. Stava aspettando sotto la pensilina quando il branco costituito da 4 giovani lo ha preso di mira. Prima gli sfottò, poi le minacce infine le botte quando il giovane ha reagito. Un pestaggio violento e immotivato, una furia cieca. Il ventenne ha tentato di sottrarsi e scappare riparando in un bar poco distante da dove è riuscito ad allertare la polizia e il 118. Poco dopo l'arrivo degli agenti del commissariato di zona la gang si era già data alla fuga. Il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Paolo dove i medici gli hanno dato dieci giorni di prognosi per ferite multiple alle braccia e alle gambe. Richieste dai poliziotti le immagini delle telecamere di videosorveglianza che dovranno chiarire la dinamica dei fatti, confermata da alcune testimonianze raccolte in zona.

Non si ferma l'escalation di aggressioni ai danni di giovani e giovanissimi napoletani messa in atto da altrettante bande di ragazzi senza scrupoli. Gli episodi si ferificano quasi sempre nel fine settimana, e le zone cambiano. Da Coroglio al Vomero. Senza contare le rapine che nell'ultimo mese hanno segnato con identiche modalità la vita delle strade centrali di Napoli tra Santacroce e Via Salvator Rosa.

Il picco di aggressioni violente è diventata un'angoscia per centinaia di famiglie. Una settimana fa le mamme di Napoli, preoccupate per questa situazione che non accenna a finire, hanno manifestato annunciando di essere pronte a garantire la sicurezza dei loro figli anche con ronde volontarie.