Donna muore investita dal treno, ferma la linea Napoli Roma E' accaduto alla stazione Casoria - Afragola

L'incidente è avvenuto alle 16:53 alla stazione Casoria-Afragola mentre partiva il treno proveniente da Napoli e diretto a Villa literno. Una donna di 50 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è morta sotto le rotaie investita dal treno. Sul posto la polfer e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna originaria di Casoria. Paralizzata la linea ferroviaria Napoli Roma in entrambe le direzioni.