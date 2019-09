Dentro il McDonald in motorino: baby teppisti protagonisti E' accaduto a Napoli: "Pericoloso: locale frequentato da famiglie"

Sono entrati al McDonald in motorino. Tra famiglie e avventori. In un locale. Con uno scooter. E' accaduto a Napoli. Segnalato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli: "Video assurdo da piazza Municipio, ragazzini entrano in scooter nei locali di McDonald’s: “Sono rimasto senza parole, lì ci sono anche famiglie con bambini”. #Verdi: “Assalto degli incivili ai luoghi delle istituzioni, vandalizzati anche i marmi che circondano la fontana del Tritone”

“Domenica sera intorno alle 22,00 mi trovavo in piazza Municipio quando mi sono imbattuto in una situazione assurda. Alcuni ragazzini, senza casco, sono entrati nei locali di McDonald’s a bordo di uno scooter. Un comportamento che, tra l’altro, è anche pericoloso perché il fast food è solitamente frequentato da famiglie con bambini. Tutto intorno, su marciapiedi, gruppi di ragazzini sfrecciavano a bordo di motocicli, il tutto sotto gli occhi delle forze dell’ordine”. Ciro Conforti è l’autore del video che mostra lo scooter che si introduce nei locali di McDonald’s, segnalato al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Abbiamo inviato il video alla polizia municipale. La piazza – affermano Borrelli e il consigliere del Sole che Ride alla I Municipalità Benedetta Sciannimanica – è teatro di un vero e proprio assalto degli incivili ai luoghi delle istituzioni. Lo scempio descritto dal cittadino può essere riscontrato ogni giorno, dopo il tramonto, quando i giardinetti su cui affaccia il municipio di Napoli diventano terra di nessuno. Il tutto accade ad un tiro di schioppo da Questura e Prefettura. Da tempo denunciamo questo problema. Servono risposte certe ed efficaci. Chi presidia il territorio deve assumersi la responsabilità di fermare e sanzionare questi incivili, così come va fermato e punito il troglodita che ha vandalizzato con una bomboletta spray i marmi che circondano la fontana del Tritone. L’ennesima pagina di inciviltà di una piazza che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della città”.