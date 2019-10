"Ma da dov'è uscito sto ric***one?" Insulti choc al Gambrinus Episodio di Omofobia ai danni di un attore gay. Poi le scuse dei titolari dello storico locale

Episodio di omofobia al “Gambrinus” di Napoli nello scorso week end, raccontato sui social da un giovane attore. Il ragazzo doveva acquistare dei dolci, ed era con sua madre ed una cameriera si sarebbe rivolta a lui con parole offensive perché il ragazzo, a suo dire, non le faceva capire quali dolci voleva. A quel punto, in napoletano, rivolgendosi a una collega avrebbe detto “Ma arò è asciut stu ricchione?” e alla replica pacata del ragazzo “Seppur omosessuale sono più educato di lei” avrebbe risposto “Accirt”.

La questione si è risolta con l'invito dei titolari del Gambrinus al ragazzo e ai vertici di Arcigay, e l'incontro successivo in cui i titolari del locale si sono scusati, come raccontato dalla presidente Daniela Lourdes Falanga:

"La direzione del Gambrinus ci ha accolti, ascoltati e ricambiato la nostra presenza con le scuse dovute e grande sensibilità. Uno scambio proficuo che certo farà bene a tutti e tutte. In una lunga conversazione abbiamo trattato questioni sensibili facendo il punto sui fatti che hanno visto Luigi profondamente leso, per allargarci alle più ampie dinamiche che si innescano spesso nelle aziende". "Luigi – prosegue Falanga – ha vissuto la vicenda con notevole maturità e ha voluto togliere il post della denuncia. Abbiamo incontrato la donna della vicenda alla quale abbiamo espresso il rammarico ma anche il nostro desiderio di instaurare un profondo dialogo, in azioni di formazione, con l’azienda. Non avremmo mai leso la dignità della stessa pensando di chiedere le sue dimissioni. Invece abbiamo vissuto un’ora di intesa verso il bene comune“