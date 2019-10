Risse a Coroglio, 90 giorni di stop per un noto club Più volte teatro di aggressioni violente, chiuso dai carabinieri

Il questore di Napoli, su proposta della Legione Carabinieri Campania – Gruppo di Napoli, ha disposto la sospensione per 90 giorni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché della licenza di agibilità di pubblico spettacolo nei confronti di una nota discoteca di via Coroglio.Il provvedimento è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza. Il locale è stato più volte teatro di risse, aggressioni e reati contro il patrimonio; in uno degli ultimi episodi, avvenuto il 15 settembre scorso, un giovane è stato gravemente ferito all’addome con un’arma da taglio.