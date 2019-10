Blitz nelle pescherie: multe e denunce. 126 Kg sequestrati I controlli

Controlli alle attività commerciali da parte dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, con il supporto del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro: 6 le persone denunciate e due le sanzioni amministrative notificate.

Denunciato il titolare di una pescheria perché vendeva prodotti ittici sotto falsa denominazione. In un’altra pescheria, i carabinieri hanno rinvenuto 126 kg. di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione e hanno denunciato i due proprietari. Ai due è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 1000 euro per carenze igienico-sanitarie ed è stata disposta la chiusura del locale adibito allo stoccaggio degli alimenti. Altri tre soggetti sono stati denunciati per detenzione di 7,420 kg. di sigarette di contrabbando.