Baby gang assalta un bus, ferita una passeggera Mandano in frantumi la botola di sicurezza, le schegge colpiscono una donna

Ancora un atto vandalico ai danni di un autobus dell'Anm. Erano circa le 17 di oggi 2 ottobre quando un autobus di nuova generazione, impiegato sulla linea C12, a pochi metri dallo stazionamento di Pianura, è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi. Lo rende noto l'Usb. I ragazzi si sono aggrappati alla manopola di apertura della botola superiore, mandando in frantumi il vetro, poi si sono dati alla fuga. Alcune schegge hanno colpito una passeggera che ha riportato lacerazioni alle mani e alla testa, costringendo l'autista a chiamare l'ambulanza e le forze dlel'ordine.

"I conducenti dell'Anm sono assolutamente abbandonati e privi di qualsiasi forma di sicurezza - afferma Marco sansone del coordinamento regionale Usb - ormai gli atti vandalici verso i mezzi aziendali e le aggressioni al personale front line non si contano più. Il progetto Linea sicura che prevede l'ausilio a bordo degli autobus di verificatori di titoli di viaggio accompagnati dalla polizia municipale, che sarebbe dovuto partire a settembre, è rimasto l'ennesimo slogan da parte del Comune di Napoli e dell'amministrazione aziendale. Chiediamo per l'ennesima volta alle Istituzioni - conclude Sansone - di garantire tutela e sicurezza alle donne e agli uomini che lavorano in prima linea per l'ANM".