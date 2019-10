Scoperta una rete internazionale della contraffazione In un’operazione nel napoletano la Guardia di Finanza ha sequestrato capi contraffatti per 200mila euro

Napoli e Arzano, insieme con alcuni comuni del casertano come San Nicola la Strada e Teverola, formano una vera e propria area geografica economica della contraffazione. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, infatti, dopo aver intensificato le attività di controllo economico del territorio ha sequestrato nelle ultime settimane in questi comuni, 6.100 capi di abbigliamento, scarpe e accessori contraffatti per un valore di oltre 200mila euro. A finire nel mirino delle Fiamme Gialle delNucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli sono state alcune spedizioni sospette di merci provenienti da vari paesi esteri ma soprattutto dall’Est Europa. La merce veniva inviata utilizzando i più noti corrieri internazionali.

Gli specialisti del Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi con una costante analisk sui flussi di merci sono riusciti ad invidiare i destinatari “seriali” della merce contraffatta che sono dei veri e propri grossisti del falso, rivendendo capi di abbigliamento ed accessori falsi.

Sono questi ultimi a riempire le bancarelle degli abusivi che riempiono le strade dello shopping napoletano. È da questo mercato internazionale che nasce e viene organizzata quella capillare rete di vendita illegale della quale i cittadini vedono solo il terminale nei banchetti degli extracomunitari nelle strade dello shopping cittadino.

I sequestri operati dalle Fiamme Gialle hanno riguardato cinture, borse,t-shirt, felpe, oltre che calzature e profumi riportantinoti marchicommerciali e avrebbero fruttato sul mercato illegale oltre 200.000 euro; a finire nei guai sono stati tre cittadini senegalesi dimoranti a NapolI e due italiani, uno residente a Napoli, l’altro a Marcianise, tutti denunciati a piede libero per ricettazione e detenzione di prodotti contraffatti. Le indagini proseguono per individuare i canali di approvvigionamento dei beni illegali, nonché ulteriori soggetti coinvolti.

Un mercato quello della contraffazione che genera e alimenta un numero sterminato di rivoli economici ed industriali sommersi. Un vero e proprio settore economico sommerso che genera e sfrutta il circuito del lavoro nero, dell’immigrazione clandestina, dell’evasione fiscale e del riciclaggio di denaro sporco.