Napoli: arrestato rapinatore di appena 14 anni Il 14enne ha rapinato un ragazzo in piena notte minacciandolo con un rasoio

Le notti napoletane sono sempre più tenute sotto scacco dalle baby gang e il fenomeno dei ragazzini, poco più che bambini, che delinquono e commettono reati aumenta nell’indifferenza di una città che rischia di abituarsi davvero a tutto. È di stanotte l’ultimo episodio criminale che vede coinvolto un adolescente.

Gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di controllo del territorio, nei pressi della Galleria Umberto, sono stati attirati dalle grida di un giovane, in compagnia di alcuni amici, che era stato appena rapinato da un gruppo di ragazzini. La vittima era stata minacciata con un rasoio e gli era stata strappata dal colo la catenina d’oro che portava.

I poliziotti, anche grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno individuato il giovane in via Canale a Taverna Penta e lo hanno bloccato, trovandolo in possesso del rasoio e della refurtiva. Il rapinatore di appena 14 anni ma, è stato arrestato per rapina aggravata e la refurtiva riconsegnata alla giovane vittima.