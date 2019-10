Napoli: aggredisce un controllore, arrestato dalla Polfer L’aggressore, un cittadino nigeriano di 40 anni, dopo l’arresto ha minacciato gli agenti

Stamane intorno alle 9 un uomo di circa 40 anni ha aggredito un agente di polizia amministrativa addetto ai controlli dei biglietti alla stazione Circumvesuviana di Napoli Garibaldi, provocandogli lesioni guaribili in 10 giorni. L’aggressore, un cittadino nigeriano con regolare permesso, è stato fermato e arrestato dagli agenti della Polfer poiché responsabile dei reati di resistenza, minacce e lesioni a pubblici ufficiali. L'uomo ha minacciato di morte anche gli agenti di polizia giudiziaria. Per lui è stato disposto il rito direttissimo per lunedì.