Movida violenta: 17enne accoltellato al Vomero Nella centralissima via Scarlatti un 17enne è stato ferito ad una spalla con un coltello

La movida partenopea è sempre più violenta e le notti napoletane sono sempre più pericolose. Ogni weekend la città diventa un luogo di scontro, soprattutto nei quartieri centrali dove si concentrano i locali della vita notturna.

Un ragazzino di appena 17 anni, incensurato, residente nel quartiere di Miano, è stato accoltellato nella centralissima via Scarlatti, una delle strade più frequentata e viva del Vomero. Il giovane è stato ferito ad una spalla ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Un episodio, quello di questa sera, che rende ancora più palese la pericolosità delle notti partenopee anche nelle zone più centrali della città. Una movida, quella napoletana, che negli ultimi anni si è contraddistinta per la violenza, la mancanza totale dei controlli e il caos che ne deriva.