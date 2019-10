Sfregia il viso dell'ex fidanzata: arrestato L'ha picchiata tanto da romperle un'orbita oculare e uno zigomo

Ha picchiato la fidanzata tanto da sfregiarla in volto. Per questo gli agenti del commissariato di Polizia di Napoli Secondigliano hanno arrestato un 27enne, accusato di atti persecutori e lesioni aggravate. La ragazza lo aveva denunciato al commissariato di Secondigliano, raccontando le violenze subite prima e dopo la fine della relazione. In particolare, in una giornata al mare, la ragazza era stata colpita duramente al volto, tanto da subire la rottura dell'orbita oculare e la frattura dell'osso dello zigomo: ferite e lesioni che le avevano lasciato il viso sfregiato, da valutare se in maniera permanente.

Nel caso venisse confermata questa ipotesi si applicherebbe il “codice rosso”, di recente introdotto, che comporta la reclusione da 8 a 14 anni per “chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso”.