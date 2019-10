Caos su treno: rischio incendio, passeggeri scappano su binari A causa di un surriscaldamento i pendolari sono scesi sui binari terrorizzati

Panico in Circumvesuviana questa mattina, coi passeggeri che sono fuggiti via terrorizzati dal treno Baiano - Nola - Napoli, scendendo sui binari, per via di un presunto rischio incendio di una carrozza. La causa pare sia stata un surriscaldamento anomalo delle resistenze: “

Questa mattina alle ore 9.00 circa, sul treno delle linee vesuviane proveniente da Baiano si registrava un anomalo surriscaldamento delle resistenze. L’episodio, che avrebbe potuto generare un possibile incendio, è stato prontamente gestito dal personale di bordo che ha attivato le azioni necessarie per mettere in sicurezza i viaggiatori, che sono stati tutti accompagnati a Piazza Garibaldi, e ripristinare le funzionalità del treno. L’evento ha provocato una interruzione momentanea di circa cinque minuti della circolazione. I viaggiatori non hanno manifestato particolare agitazione e pertanto, risultano infondate le notizie di incendi e scene di panico riportate da alcuni canali social.”