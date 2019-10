Choc in paese: bimba muore a 5 anni mentre fa danza Forse un malore l'ha stroncata. Scene strazianti in ospedale

Una tragedia immane quella accaduta a Cardito: una bimba di appena cinque anni è morta, pare a causa di un malore, mentre stava seguendo una lezione di danza. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi, ma è stato il padre ad attivarsi per primo portandola al pronto soccorso del vicino ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore: ma già all'arrivo per la piccola non c'era più nulla da fare. Straziati i familiari e i conoscenti: d'altronde è difficile accettare che una bimba possa essere stroncata da un malore a soli 5 anni, mentre segue una lezione di danza.

La salma della bambina è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Secondo Policlinico di Napoli, visto che il magistrato ha disposto l'autopsia sul corpo della piccola.