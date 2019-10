Giugliano: marito violento arrestato dai carabinieri Un 45enne è accusato di violenza e stalking nei confronti della moglie

Un 45enne di Qualiano è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano perché ritenuto responsabili di stalcking e violenza nei confronti della moglie con la quale si stava separando.

Ad allertare i militari è stata proprio la vittima che era stata appena aggredita dal marito con pugni e schiaffi e, approfittando di un momento di distrazione dell’aggressore, ha telefonato al 112 e chiesto soccorso.

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno bloccato e arrestato il 45enne che ha continuato ad insultare la donna anche in presenza delle forze dell’ordine.

La vittima ha raccontato ai carabinieri di essere stata costretta a subire, per anni, continue vessazioni psicologiche e violenze fisiche. Dal giorno in cui si era decisa ad affrontare la separazione, l'uomo aveva iniziato a pedinarla e a minacciarla di morte. A nulla erano servite le denunce già presentate. Portato nel carcere di Poggioreale, il 45enne è in attesa di giudizio.