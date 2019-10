"Agenti di polizia saranno sottoposti a visite psicologiche" Dopo il caso di suicidio di un agente, lo ha annunciato il comandante Esposito

"Sottoporremo gli agenti a specifiche valutazioni che verranno introdotte a breve". Lo annuncia il comandante della Polizia Municipale di Napoli, generale Ciro Esposito, commentando il suicidio dell' agente che questa mattina in via Cesario Console, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa "Ai nostri agenti verrà chiesto di sottoporsi al test 'Minnesota Multiphasic Personality Inventory', il più diffuso tra quelli che vengono adoperati per valutare le caratteristiche della personalità. Si tratta di una specifica valutazione adottata anche in psicologia e psichiatria", ha detto Esposito.

Secondo quanto si è appreso i motivi che hanno spinto l'agente a togliersi la vita non sarebbero riconducibili all'ambiente lavorativo. Da poco aveva ottenuto un trasferimento da lui stesso chiesto a un altro drappello.