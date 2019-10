Ladro ruba valigie ai viaggiatori: beccato Li aspettava al bar: appena zuccheravano il caffè o prendevano un dolce gli rubava il bagaglio

Approfittava della distrazione dei viaggiatori, che si concedevano un caffè, o una pizzetta o un dolce prima di prendere il treno o una volta arrivati, e gli rubava il bagaglio. Era questo il modus operandi di un rumeno di 25anni, arrestato per furto aggravato dalla Polfer di Napoli nei pressi della stazione centrale di Piazza Garibaldi. L'uomo, con precedenti, monitorava i bar, aspettando il momento in cui il viaggiatore, per fare colazione, poggiava a terra il trolley o lo zaino per prendere il cornetto o zuccherare il caffè, intervenendo in maniera fulminea per rubare il bagaglio e fuggire.

Nell'ultimo caso però è stato notato dalla Polfer: gli agenti lo hanno rincorso e bloccato, riconsegnando la refurtiva e portando il ladro al carcere di Poggioreale.