Napoli: armi e droga in un sottoscala a Ponticelli I carabinieri hanno rinvenuto un fucile semiautomatico e 68 grammi di hashish

I carabinieri di Ponticelli hanno rinvenuto in un sottoscala di uno dei grattacieli di via Maria Malibran un fucile semiautomatico modificato Beretta, rubato, 38 proiettili di vario calibro e 22 stecchette di hashish per complessivi 68 grammi.

Il fucile, rubato nel 2012 in un’abitazione di Casalnuovo, era avvolto in un panno e perfettamente lubrificato. La droga, invece, già suddivisa in dosi pronte allo smercio era nascosta in un marsupio. L’arma sequestrata sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare se sia stata utilizzata per fatti di sangue.