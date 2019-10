Col naso rotto in ospedale, marito sfascia pronto soccorso "Sono caduta" ha detto ai medici che sospettavano una violenza, prima che l'uomo sfasciasse tutto

E' arrivata in ospedale col setto nasale fratturato. “Sono caduta” ha detto ai medici del pronto soccorso dell'ospedale del Mare, che però non le hanno creduto, sospettando fosse stata picchiata. Sospetti resi ancora più forti dall'insistenza con cui il marito chiedeva delle condizioni dell'addome della donna. Marito che poi ha sfasciato il pronto soccorso, dando in escandescenze.

Episodio raccontato dall'associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: ““Intorno a mezzanotte arriva in PS una donna con frattura del setto nasale e ferita lacero-contusa al cuoio capelluto da riferita caduta accidentale. Immediatamente la paziente viene suturata e medicata, ma, uno dei parenti, incomincia a chiedere con insistenza al medico:”l’addome come sta?” , la cosa insospettisce il medico il quale suppone che le ferite riportate non fossero state cagionate da una banale caduta…..ma probabilmente da un episodio di violenza .

L’insistenza del congiunto in pochi secondi sfocia in rabbia e l’energumeno incomincia a sfasciare tutto ciò che ha a portata di mano mettendo in pericolo anche l’incolumità dei degenti che sostavano a pochi centimetri da lui.

Sono stati allertati i carabinieri e si procederà per “interruzione di pubblico servizio”.”