Napoli: scoperte guide turistiche abusive Si facevano pagare una tariffa dai 50 ai 100 euro per un itinerario di 90 minuti

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sorpreso tre persone che esercitavano come guide turistiche ma erano prive delle autorizzazioni necessarie per svolgere la professione. I tre abusivi richiedevano ad ogni gruppo di turisti una tariffa che andava da 50 a 100 euro per un itinerario della durata di circa 90 minuti.

I controlli dei finanzieri del I Gruppo Napoli - 2° Nucleo Operativo Metropolitano - hanno interessato alcuni dei siti del capoluogo partenopeo con la maggiore concentrazione turistica (via Duomo, via Toledo e le adiacenze dei poli museali) e si sono concentrati sulle guide turistiche. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle di San Giovanni a Teduccio hanno riguardato sia la verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione, sia del rapporto di collaborazione con le agenzie di viaggio ed hanno permesso di sorprendere le tre guide, completamente sprovviste di abilitazione, che fornivano informazioni a gruppi di turisti sulle bellezze architettoniche e paesaggistiche della città. Nei confronti dei responsabili sono state contestate violazioni di natura amministrativa, come prevede la normativa regionale e saranno avviati accertamenti di natura fiscale volti a quantificare i compensi in "nero" dagli stessi percepiti.