Picchiava la moglie da 9 anni denunciato dal figlio 12enne A Sant’Antimo un 54enne arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Nove anni di inferno, di violenze sia fisiche che morali, di maltrattamenti e di aggressioni. Nove anni vissuti nella paura e nel dolore da un’intera famiglia ostaggio della violenza di un padre padrone. Succede Sant'Antimo dove un cittadino bengalese di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

L’uomo è stato bloccato in flagrante dai militari, proprio mentre davanti ai figli minorenni aggredita la moglie. A lanciare l’allarme è stato il figlio 12 della coppia che ha trovato il coraggio di correre dai carabinieri per chiedere aiuto.

I militari sono intervenuti mentre il 54enne colpiva alla testa con una scarpa la moglie. Durante l’aggressione il marito aveva addirittura morso la donna alle mani e alle gambe, i segni sul corpo della moglie erano evidenti.

L’uomo è stato arrestato e secondo gli accertamenti i carabinieri hanno potuto ricostruire che le aggressioni andavano avanti da almeno 9 anni. La donna purtroppo non era mai riuscita a presentare denuncia e se non fosse stato per il coraggioso 12enne le aggressioni e le violenze sarebbero continuate ancora.

Il 54enne è ora in carcere in attesa di giudizio.