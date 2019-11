Orrore in paese: figlio e nuora segregano padre in garage L'anziano era costretto a vivere in un box, senza luce, gas e servizi igienici

Teneva suo padre, anziano e disabile,segregato in un box, costretto a vivere segregato in quel garage, senza luce, senza riscaldamento e senza servizi igienici.

Una vita di estremo disagio in cui lo avevano ridotto suo figlio di 45 anni e sua nuora di 38, denunciati per i reati di maltrattamenti in famiglia e di abbandono di incapace.

La vittima è un anziano di 79 anni, e la situazione è stata scoperta dagli agenti della Polizia Locale dopo aver constatato le condizioni in cui viveva l'uomo in un box del rione Salicelle di Afragola. Per i due è scattata anche l'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento, emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord.