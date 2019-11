E' ai domiciliari ma va dal barbiere, arrrestato Impossibile rinunciare all'acconciatura: tanto da violare i domiciliari

L'acconciatura per lui è un valore irrinunciabile, tanto da farsi arrestare. E' accaduto infatti a Napoli che i carabinieri abbiano arrestato un uomo, accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso e agli arresti domiciliari, perché beccato dal barbiere. L'uomo era stato arrestato lo scorso 11 ottobre in una retata tra Rimini e Napoli che aveva sgominato due clan camorristici operanti in Romagna, ed era stato posto ai domiciliari per estorsione, porto abusivo di armi e minacce in concorso, aggravato dal metodo mafioso . Ma evidentemente rinunciare al barbiere era troppo.