Infarto nel traffico della tangenziale: salvato dalla Polizia L'uomo era alla guida quando si è sentito male. I poliziotti lo hanno salvato col massaggio

Tragedia sfiorata in mattinata a Napoli per un 66enne, colpito da infarto mentre era in auto, nel traffico della tangenziale. L'uomo, un imprenditore, era in auto quando ha accusato il malore, perdendo il controllo e procedendo a zig zag: lo hanno notato gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi di un sinistro. Sono riusciti a farlo fermare a margine della carreggiata e hanno notato che aveva forti difficoltà a respirare, e a quel punto hanno chiamato il 118. In attesa dei soccorsi l'uomo è andato in arresto cardiaco, perdendo conoscenza: gli agenti col massaggio cardiaco sono riusciti a fargli riprendere conoscenza, finché è arrivata l'ambulanza che lo ha portato d'urgenza all'ospedale Cardarelli. Dove l'uomo è ricoverato.