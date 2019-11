Scoperta una casa di appuntamenti a Posillipo A gestire la struttura, pubblicizzata sul web, una donna cinese di 54 anni

Gli agenti della Polizia del Commissariato Posillipo hanno scoperto una vera e propria “casa di appuntamenti” sulla collina Posillipina. Il sistema era semplice e immediato. Attraverso un sito internet che pubblicizzava la struttura si poteva prendere appuntamento con una ragazza e recarsi presso l’appartamento di via Posillipo.

Gli agenti, grazie alle indicazioni fornite da un cittadino, hanno contattato l'utenza telefonica pubblicizzata sul sito a cui ha risposto una donna con la quale hanno concordato un appuntamento. Una volta sul posto i poliziotti, fingendosi clienti, sono stati accolti da una donna dai tratti asiatici e in abiti succinti che ha riferito di essere arrivata in Italia da pochi giorni e di aver ricevuto la disponibilità e le chiavi dell'appartamento da una sua connazionale in cambio di 500 euro. La donna, una 54enne cinese irregolare sul territorio, è stata denunciata per ingresso illegale sul territorio italiano e nei suoi confronti è stato emesso un decreto di trattenimento con accompagnamento presso il centro di permanenza di Ponte Galeria in attesa del rimpatrio; mentre il locatario dell'appartamento, un cittadino cinese al momento irreperibile sul territorio nazionale, è stato denunciato per istigazione alla prostituzione. L'appartamento, le chiavi ed il telefono cellulare sono stati sequestrati.