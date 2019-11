Primo sequestro di botti illegali a Napoli Scoperti quattrocento articoli tra batterie e candele romane

Primo sequestro a Napoli di botti illegali da utilizzare per le festivita' di fine anno. I finanzieri hanno scoperto in una ditta 430 articoli pirotecnici, tra 'batterie' e 'candele romane', per un peso di 140 chilo, con massa esplodente attiva di 15 chili, illecitamente detenuti da una ditta individuale.