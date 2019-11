Dramma a Parigi: studentessa napoletana cade nel vuoto e muore Niva Congedo studiava alla Sorbona, aveva 20 anni è precipitata dal decimo piano

Niva Congedo era una studentessa napoletana di vent’anni, cresciuta a Posillipo è tragicamente morta a Parigi cadendo dal decimo piano del palazzo in cui condivideva l'appartamento con una compagna di corso. Studiava giurisprudenza alla Sorbona nella capitale francese, dopo aver studiato per un biennio a Firenze. Da settembre si era trasferita a Parigi per il terzo anno con il programma "droit franco-italien".

Per ora l’unica ipotesi è quella dell’incidente, un'ipotesi che, da quanto la famiglia apprende dalla gendarmeria che conduce l'inchiesta, nulla al momento mette in discussione. Se la gendarmeria francese ha continuato ad analizzare gli elementi in suo possesso, dopo aver passato al setaccio l'appartamento in cui viveva Niva, nel XIV arrondissement della capitale, a boulevard Jourdan, sono i medici legali a condurre le analisi sul corpo della ragazza, come di routine in casi del genere. Il corpo della giovanissima studentessa italiana sarà messo a disposizione dei genitori, già in queste ore. La famiglia è assistita dal Consolato generale d'Italia e personalmente dalla Console, Emilia Gatto.

I compagni di università e i professori sono sconcertati e si sono ritrovati nel pomeriggio alla Sorbona.

Nessun'altra ipotesi va in questo momento al di là dell'incidente, forse un malore, che potrebbe averla colta mentre si era avvicinata alla finestra. Era, secondo una ricostruzione, seduta su un tavolo accostato al davanzale, di spalle. Da lì, la caduta nel vuoto, testimoniata da un solo dirimpettaio che ha visto la scena e l'ha raccontata alla polizia. Nonostante l'altezza, Niva era sopravvissuta al tremendo impatto. Era viva quando l'hanno soccorsa, trasportandola a tutta velocità all'ospedale della Pitié-Salpetriere. Qualche ora dopo ha ceduto per le forti emorragie interne e lo shock.