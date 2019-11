Intercettati 40 kg di hashish in viaggio da Napoli a Palermo Da San Giovanni a Teduccio alla Sicilia, scoperta una tratta della droga

Gli agenti del commissariato di San Giovanni a Teduccio hanno fermato, lungo viale Due Giugno, un’auto nella quale hanno trovato un trolley in cui erano conservati 39 involucri di hashish avvolti nel nastro adesivo.I due occupanti,, Antonio Capocelli, 31 anni e Giuseppe Bertolino, 54 anni, sono stati perquisiti, uno di loro aveva 640 euro in contanti e sei telefoni cellulari.

Dopo una serie di accertamenti è stata individuata anche una terza persona, il trasportatore: un uomo di 48 anni, bloccato all’imbarco per Palermo dai poliziotti, con il supporto della Squadra Cinofili della Guardia di Finanza. L’uomo è stato trovato in possesso di 99.770 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. Per Capocelli e Bertolino è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre il trasportatore è stato denunciato per lo stesso reato.