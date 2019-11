Napoli: scoperta serra per coltivare marijuana Un 53enne arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di droga

Un uomo di 53 anni è stato arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno eseguito un controllo in un appartamento di via Poggio dei Mari, a Napoli. Nel sottotetto i poliziotti hanno trovato una serra per la coltivazione di marijuana ed hanno rinvenuto 103 vasi con piante di canapa indiana- da quelle appena germogliate fino a quelle di oltre un metro di altezza-, materiale per la coltivazione, fertilizzanti, lampade ed umidificatori.

Inoltre, è stato accertato che il locale sottotetto era alimentato elettricamente da un cavo abusivamente collegato con la pubblica illuminazione.