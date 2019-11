Grumo Nevano: arrestato contrabbandiere Nascondeva in casa 826 pacchetti di sigarette privi del bollino dei monopoli

I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato un 39enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di tabacchi di contrabbando.

L’uomo è stato trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare, di 826 pacchetti di sigarette privi del bollino dei monopoli di Stato. Sparsi per la casa, sotto al letto, in diversi cassetti e mobili, teneva nascosti 16 chili e mezzo di tabacchi illegali, che sono sequestrati e poi distrutti. L'arrestato attende il giudizio direttissimo.