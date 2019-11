Droga nelle Stazioni: due arresti della Polfer Operazione del compartimento Polizia Ferroviaria Campania

Due persone rispettivamente di 27 e 25 anni, entrambi acerrani, sono caduti nelle maglie dei controlli della Polizia Ferroviaria che da qualche giorno aveva attivato un servizio di osservazione e di controllo, diretto a prevenire e reprimere l’ attività di spaccio.

I due, che all’esterno della stazione ferroviaria di Acerra gestivano una piazza di spaccio, nonostante tutte le precauzioni adottate per eludere i controlli della Polizia, sono stati arrestati in flagranza di reato mentre cedevano, al prezzo di 8 euro, una dose di hashish ad un tossicodipendente della zona.

Il canovaccio della loro azione era sempre lo stesso: il primo incensurato, si intratteneva fuori della stazione e prendeva contatti con gli acquirenti ai quali indicava di attendere in un determinato punto all’esterno dello scalo ferroviario; nel frattempo comunicava gli ordinativi al secondo, pluripregiudicato con precedenti specifici, che, recandosi nei pressi di una siepe poco distante, prelevava la sostanza stupefacente mentre lo stesso fungeva da palo col chiaro intento di segnalare l’eventuale presenza di personale delle Forze dell’ Ordine. Era poi quest’ultimo a consegnare le bustine previo pagamento della somma precedentemente concordata. E proprio mentre avveniva questo scambio, i poliziotti della Polfer diretti dal Questore Michele Maria Spina sono interventi, fermando i due malviventi e recuperando complessivamente 10 bustine di cellophane contenenti due tipi di sostanza stupefacente che, successivamente analizzate presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica di Napoli, sono risultate essere hashish per un totale di 7 grammi e cocaina per 1,2 grammi. Sequestrate diverse banconote e monete di vario taglio, provento dell’attività illecita.

All’atto del controllo i poliziotti hanno identificato anche l’acquirente, un diciannovenne di Acerra, che è stato successivamente segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore di sostanze stupefacenti. I due invece, sono stati arrestati e nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Nola ne ha disposto la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari.